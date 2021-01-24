Şehit Okkan dualarla anıldı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nden Diyarbakır Valiliğine makam aracıyla seyir halindeki iken kanlı terör örgütü tarafından kurulun pusuda çapraz ateşi tutularak Şehit edilen Ali Gaffar Okkan, şahadetinin 20'nci yıldönümünde Sakarya'nın Hendek İlçesi'ndeki kabri başında dualar ile anıldı. Hendek İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 25. Dönem Sakarya Milletvekili Ali İnci, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ile kabalalık vatandaş topluluğunun katıldığı törene acıları hiç dinmeyen Şehit Okkan'ın ablası Sebahat Arslan, kız kardeşi Gülsüm Özgen'de hazır bulundu.



Şehit Okkan'ın ablası Sebahat Arslan

İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunun bulunulmasının ardından Okkan'ın özgeçmişi okundu. Daha sonrasında ise dualar edilerek şehit Okkan'ın mezarına karanfiller bırakıldı.

Törende şehit Okkan'ın özgeçmişinin okunması sonrasında bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Halil İbrahim Acır, "Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ın şehadetinin 20'nci yıl dönümünü idrak ettiğimiz bugünde hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aziz Şehidimiz Ali Gaffar Okkan, 20 yıl geçmesine rağmen halen milletin kalbinde yaşamaya devam eden çok önemli bir devlet adamıdır Halkın dertleri ile dertlenmiş, sevinci ile sevinmiş ve her zaman bir meşale gibi insanlara ışık ve sıcaklık sunmuştur. Meslek hayatı boyunca görevini büyük bir başarıyla sürdürmüş ve bu başarısını milletin gönlüne taht kurarak perçinlemiştir. Bir ülkenin tarihinde bu gibi devlet adamlarının yeri müstesnadır. Ali Gaffar Okkan aradan yüz yıllar geçse bile cesareti, sevgi dolu yüreği ve terör ile mücadelesiyle anılmaya devam edilecektir" dedi.



Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya

Okunan dua ve mezarlığa bırakılan karanfiller sonrasında konuşan Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise, "20 yıl önce acımasızca bir eylemle kaybettiğimiz Ali Gaffar Okkan Müdürümüzün şehadet yıldönümünü anmak üzere burada bulunuyoruz. Onun gerek Kars'ta gerek Diyarbakır'da halkımızla büyüttüğü sevgi seli o kadar büyük boyutlara ulaştı ki; bugün pandemi olmasına ve üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen burada toplanan kalabalıkta bunun bir nişanesi ve göstergesi. Ali Gaffar Okkan Müdürümüz, bu kucaklaşmadan ötürü bütün terör örgütlerinin hedefi haline gelmişti. Ona duydukları kin ve nefretin dışa vurumu bu acımasız suikasttı. Müdürümüz ebediyen kalbimizde yaşayacak, ondan aldığımız bayrağı biz daha ilerilere götürerek, dalgalandırmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Her yıl törene katılan Şehit Okkan'ın eşi Zerrin Okkan ve kızı Sezin Okkan'ın düzenlenen törene bu yıl katılmadı.