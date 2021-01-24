Şiddetli rüzgar Bursa’da ağaçları kırdı

Bursa'da gece saatlerinde başlayan rüzgar sabah saatlerinden itibaren şiddetini iyice arttırdı. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çok şiddetli eserek Bursa'da etkili olmaya devam eden rüzgar, bir çok noktada zararlara neden oluyor. Yıldırım ve Nilüfer'de bazı ağaçlar gövdelerinden kırılarak yola düştü, bazı kırsal mahallelerde ise ev ve damların çatıları şiddetli rüzgara dayanamadı.

HIZI 60 KİLOMETREYİ GEÇTİ

Meteorolojinin ve Valiliğin de yaptığı uyarılarla şiddetli rüzgara karşı Bursalılar büyük ölçüde önlemlerini alsa da, saatteki hızı 60 kilometreyi geçen şiddetli rüzgâr Bursa'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü de yaptığı açıklamada karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Belediyelerin Zabıta ve İtfaiye ekiplerinin, olası çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi.