Sır cinayet aydınlandı! Bu yüzden öldürmüşler

TUVALETTE YAKALANMIŞTI

21 Ocak günü şüphelilerden N.K.'nın, Hüseyin Alanyalı Camii'nde olduğu ihbarı üzerine adrese giden Yunus timleri, bu kişiyi cami tuvaletinde yakaladı. Gözaltına alınan N.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Ekipler, diğer şüpheli S.D.'nin de Kepez ilçesinde olduğunu saptadı. Mahallede operasyon düzenleyen ekipler, S.D.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde, tek yaşadığını gözlemledikleri yaşlı kadının, altın ve parasının çok olduğunu düşünerek olayı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

HAPSİ BOYLADILAR

2 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde 'kasten öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan N.K. ile S.D., tutuklanarak Antalya Kapalı Cezaevi'ne yollandı.