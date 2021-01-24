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'de yankesicilik yapan çocuk kamerada

'de 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen küçük yaştaki B.T., isimli kız çocuğu polis ekipleri tarafından yakalandı. Yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan çocuk iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 09:08 Son Güncelleme: 24.1.2021 09:10 ABONE OL
Şişli'de yankesicilik yapan çocuk kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan ihbarları değerlendirmesi ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, yaşı küçük olduğu bildirilen B.T. isimli kız çocuğunun 4 ayrı yankesicilik yöntemiyle hırsızlık suçuna karıştığını tespit etti.



Polis ekipleri hırsızlık ihbarlarını değerlendirip, güvenlik kameralarını incelemesi sonucu 20 Ocak'ta B.T.'yi Şişli, Eskişehir Mahallesi'nde durdurdu. B.T. polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışırken yakalandı. Hırsızlık olayına karışan B.T. gözaltındaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.T.'nin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı bildirildi.

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Şişli'de yankesicilik yapan çocuk kamerada
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