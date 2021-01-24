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Soğukta denize atladılar ceza yediler

Çanakkale’de yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki genç, soğuğa aldırmadan denize girdi. Çıkışta polisleri karşılarında gören gençler ceza yemekten kurtulamadı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 24.1.2021 11:44 ABONE OL
Soğukta denize atladılar ceza yediler

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı tüm yurtta olduğu gibi Çanakkale'de hafta sonunda uygulanmaya başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Çanakkale'nin en kalabalık olan meydanları ve işlek caddeleri adeta sessizliğe büründü.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş timleri, kısıtlamadan muaf olan alanlar dışında vatandaşların kısıtlama kurallarına eksiksiz uymasını sağlamak amacıyla şehrin birçok noktasında denetimler gerçekleştirdi.

Kordon'da iki gencin sokağa çıkma yasağına ve soğuğa aldırmadan denize girmesi ise polisleri şaşkına çevirdi. Elbiseleriyle denize atlayan iki genç bir kaç dakika yüzdükten sonra sahile çıktı. Polisleri karşılarında gören gençler, hiç bir şeye aldırmadan kurulanmayı tercih ederken asayiş timleri kısıtlamaya uymayan gençlere gençler hakkında işlem başlattı.

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Soğukta denize atladılar ceza yediler
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