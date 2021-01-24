Sokağa çıkma kısıtlamasında 6 işyerinde hırsızlık olayı yaşandı

Hırsızların bazı işyerlerine zarar verdiği görülürken, bazı işyerlerinde ise bulunan bozuk paraları alarak kayıplara karıştı.

Bazı işyerlerinde bulunan güvenlik kameralarına yakalanan hırsızlar kameralara zarar verdi.





Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı saatlerinde, 6 işyerinde hırsızlık olayının yaşandığı ilçede bazı işyeri sahipleri durumu fark ederek polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ise hırsızlığın yaşadığı ve hırsızlığa teşebbüs edildiği işyerlerinde inceleme yaptı.

Sabaha karşı 05.30'da işyerinin açıldığını belirten İdris Uzunağaç şunları kaydetti. ''biz kısıtlamadan muaf tutulduğumuz için gece yarısı işyerimizi kapatarak eve gittik sabah erken işyerine geldiğimde kapının kırıldığını fark ettim, işyerine girdiğimde kameraların kırıldığını televizyonun yerinden sökülerek masaya bırakıldığını gördüm. Polisi arayarak hırsızlık olduğunu belirttim, polis ekipleri de işyerinde inceleme yaptı, benim işyerimde yaklaşık 400 lira bozuk para ve içerde kırılan kameralar ile birlikte 1.500 TL zararımız bulunuyor, benim işyerim haricinde aynı saatlerde 5 işyerine de giren hırsızlar esnafların dükkânlarına zarar vererek kaçmışlar'' diye konuştu.

Kısıtlamada işyerlerini açamayan esnaflar yaşanan hırsızlık olayının başlarına gelmesine şaşırdıklarını, işyerlerinde her hangi büyük bir zararın yaşanmadığını belirten işyeri sahipleri hırsızların bir önce bulunmasını istediler.

Polis ekipleri yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, hırsızların bulunması için arama çalışmaların başlatıldığı belirtildi.