Son dakika haberi: İstanbul Sarıyer'de iğrenç olay! 13 yaşındaki kız çocuğuna malzeme verme bahanesiyle dehşet yaşattı!

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hazırlanan iddianamede yer alan ifadesinde 48 yaşındaki şüpheli T.T., küçük kızın babasının daha önce kendisinden malzeme alıp veresiye yazdırdığını, olay günü kızın dükkana gelip karton lazım olduğunu söylediğini, bu sırada aralarında mesafe bulunduğunu, küçük kıza karton vermek üzere olduğu sırada R.D.'nin aniden iş yerinden çıkıp gittiğini söyleyerek iddia edilen eylemleri gerçekleştirmediğini ve iddiaların hayal ürünü olduğunu belirterek suçlamaları reddettiğini söyledi.

25 YIL 6 AY HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli T.T. hakkında Çocuğun Cinsel İstismarı' ve 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli işletmecinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.