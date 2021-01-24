SON DAKİKA: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Bu yaş grubundaki vatandaşların hafta içi belirlenen saat aralıklarında dışarı çıkmalarına izin veriliyor. Bu noktada 65 yaş üstü ve 20 yaş alttı sokağa çıkma yasağı saatleri merak konusu oluyor. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı haricinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara da kısıtlama uygulanmaya devam ediyor. Hafta içi ise belirlenen üç saatlik zaman diliminde kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar dışarı çıkabiliyor…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ;
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."
65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT EDEBİLİYOR MU, TAKSİYE BİNEBİLİR Mİ?
İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca koronavirüs salgına yönelik yeni bir tedbir daha alındı. Koronavirüs tedbirleri kapmasında alınan yeni karara göre İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak.
'İstanbul Kart' sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;
''İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' Paylaşımı yapılarak vatandaşlara yeni karar duyuruldu.