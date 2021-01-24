SON DAKİKA: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Bu yaş grubundaki vatandaşların hafta içi belirlenen saat aralıklarında dışarı çıkmalarına izin veriliyor. Bu noktada 65 yaş üstü ve 20 yaş alttı sokağa çıkma yasağı saatleri merak konusu oluyor. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı haricinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara da kısıtlama uygulanmaya devam ediyor. Hafta içi ise belirlenen üç saatlik zaman diliminde kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar dışarı çıkabiliyor…