SON DAKİKA! Antalya'da pes dedirten görüntü! Aracın tavanında yaptıkları şaşkına çevirdi...

Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde 3 gencin seyir halindeki araçta sergiledikleri tehlikeli hareketler cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde gençlerden birinin tavanına çıktığı, diğerinin de tavana oturduğu, şoförün ise kapının eşiğine bastığı ve bu şekilde yüksek sesli müzik eşliğinde ilerlemeleri yer aldı.