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SON DAKİKA! 'da pes dedirten görüntü! Aracın tavanında yaptıkları şaşkına çevirdi...

Son dakika haberler... 'da 3 kafadar gencin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Araç hareket halindeyken gençlerden birinin aracın tavana çıkıp dans etmesi 'pes' dedirtti. O anları kaydeden kişinin gülerek "Gençler hızlı ya. Meşhur oldunuz el sallayın" dediği görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 16:23 Son Güncelleme: 24.1.2021 16:25 ABONE OL
SON DAKİKA! Antalya'da pes dedirten görüntü! Aracın tavanında yaptıkları şaşkına çevirdi...

Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde 3 gencin seyir halindeki araçta sergiledikleri tehlikeli hareketler cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde gençlerden birinin tavanına çıktığı, diğerinin de tavana oturduğu, şoförün ise kapının eşiğine bastığı ve bu şekilde yüksek sesli müzik eşliğinde ilerlemeleri yer aldı.

"GENÇLER HIZLI YA..."

Yavaş bir hızda giden araçta sürücünün direksiyonu tutmaya çalıştığı anları görüntüleyen kişinin gülerek, "Gençler hızlı ya. Meşhur oldunuz el sallayın" sözleri dikkat çekti.

Bu şekilde bir süre ilerleyen gençlerin daha sonra durdurdukları araca normal şekilde bindikleri görüldü.

Tavanına ve kapı eşiğine çıktıkları araçla, dans ederek ilerlediler | Video

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SON DAKİKA! Antalya'da pes dedirten görüntü! Aracın tavanında yaptıkları şaşkına çevirdi...
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