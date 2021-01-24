SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan açıkladı: Lokantalar, restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, açılış tarihi belli mi?

Başkan Erdoğan açıkladı: Lokanta, restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Koronavirüs bulaş oranını en az düzeye indirmek için getirilen kısıtlamalar sonuç verdi. Vaka sayıları düştü ve ağır hasta sayısı azaldı. Bu durum kısıtlamaların ne zaman hafifletileceği konusunu tekrardan gündeme taşıdı. Peki, Lokanta, restoran ve kafeler ne zaman açılacak, açılış tarihi belli mi?

KAFELER, RESTORANLAR VE LOKANTALARIN AÇILIŞI HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA!

Kış aylarının gelmesi ile birlikte korona vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmış, bu durum pek çok kısıtlamayı beraberinde getirmişti. Düşen vaka sayıları ile birlikte kısıtlamaların kaldırılması tekrardan gündeme geldi. Bu noktada, kafe, restoran ve lokantaların açılış tarihi ile ilgili detaylar merak konusu oluyor. İşte detaylar;

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar sıkı tutacağız dense de maalesef sıkı tutulmuyor. Başarılı süreci yeniden başa döndürmek istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız.