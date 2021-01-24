SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan açıkladı: Lokantalar, restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, açılış tarihi belli mi?

Başkan Erdoğan açıkladı: Lokanta, restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Koronavirüs bulaş oranını en az düzeye indirmek için getirilen kısıtlamalar sonuç verdi. Vaka sayıları düştü ve ağır hasta sayısı azaldı. Bu durum kısıtlamaların ne zaman hafifletileceği konusunu tekrardan gündeme taşıdı. Peki, Lokanta, restoran ve kafeler ne zaman açılacak, açılış tarihi belli mi?
Kış aylarının gelmesi ile birlikte korona vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmış, bu durum pek çok kısıtlamayı beraberinde getirmişti. Düşen vaka sayıları ile birlikte kısıtlamaların kaldırılması tekrardan gündeme geldi. Bu noktada, kafe, restoran ve lokantaların açılış tarihi ile ilgili detaylar merak konusu oluyor. İşte detaylar;
Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar sıkı tutacağız dense de maalesef sıkı tutulmuyor. Başarılı süreci yeniden başa döndürmek istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız.
KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Henüz yeme içme yerlerinin ne zaman normal çalışma haline döneceğine ilişkin bir açıklama yapılmazken İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;
Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.