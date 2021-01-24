Son dakika: Çok sayıda eve giren hırsız, koronavirüsten öldü!

ZANLILARDAN BİRİ KORONAVİRÜSTEN ÖLMÜŞ



Şüphelilerden Kemal K.'nin (24) 47 suç kaydı, Emre D.'nin (22) 8 suç kaydı, Ahmet M.'nin (22) 5 suç kaydı olduğu tespit edildi. Öte yandan bir diğer şüpheli İsmail Ç.'nin (25) ise Covid-19'dan dolayı vefat ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.