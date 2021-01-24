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Son dakika: Çok sayıda eve giren hırsız, koronavirüsten öldü!

Son dakika haberler... 'da Başakşehir ve Beykoz ilçelerinde çok sayıda eve girerek hırsızlık yapan şebekeye yönelik polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aylar sonra şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. 4 zanlıdan 3'ü gözaltına alınırken zanlılardan birinin koronavirüsten dolayı öldüğü tespit edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 12:24 Son Güncelleme: 24.1.2021 13:37 ABONE OL
Son dakika: Çok sayıda eve giren hırsız, koronavirüsten öldü!

İstanbul'da 17 Temmuz ve 20 Temmuz tarihleri arasında Başakşehir ve Beykoz ilçelerinde 3 ayrı evden hırsızlık yapılması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Başlatılan çalışmalarda girilen evlerde bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis ekipleri titiz çalışmaları neticesinde şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliklerini tespit etti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek şüpheliler gözaltına alındı.

ZANLILARDAN BİRİ KORONAVİRÜSTEN ÖLMÜŞ

Şüphelilerden Kemal K.'nin (24) 47 suç kaydı, Emre D.'nin (22) 8 suç kaydı, Ahmet M.'nin (22) 5 suç kaydı olduğu tespit edildi. Öte yandan bir diğer şüpheli İsmail Ç.'nin (25) ise Covid-19'dan dolayı vefat ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Çok sayıda eve giren hırsız, koronavirüsten öldü | Video

Öte yandan, zanlıların Beykoz'da bir eve girdikleri anlar evde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

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Son dakika: Çok sayıda eve giren hırsız, koronavirüsten öldü!
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