Son dakika: Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

Buna göre, Kabatepe'den 09.00 ve 15.00, Gökçeada'dan 07.00 ve 13.00, diğer hatta ise Bozcaada'dan 07.15 ve 11.00, Geyikli'den 08.00 ve 14.00 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan seferler iptal edildi.