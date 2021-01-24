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Son dakika: ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Kabatepe- ve Geyikli-Bozcaada güzergahlarında yarın yapmayı planladığı seferleri güncelledi.

AA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 18:22 Son Güncelleme: 24.1.2021 18:23 ABONE OL
Son dakika: Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

Buna göre, Kabatepe'den 09.00 ve 15.00, Gökçeada'dan 07.00 ve 13.00, diğer hatta ise Bozcaada'dan 07.15 ve 11.00, Geyikli'den 08.00 ve 14.00 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan seferler iptal edildi.

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Son dakika: Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak
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