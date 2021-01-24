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SON DAKİKA! ’de deprem! , ve ’da da hissedildi!

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Kelkit’te bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar , ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 24.1.2021 20:29 Son Güncelleme: 24.1.2021 20:29 ABONE OL
SON DAKİKA! Gümüşhane’de deprem! Erzincan, Bayburt ve Trabzon’da da hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Gümüşhane Kelkit'te saat 20.08'de 3.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.02 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Erzincan, Bayburt ve Trabzon illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: GÜMÜŞHANE'DE 3.1 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Erzincan, Bayburt ve Trabzon'da da hissedilen son dakika Gümüşhane deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER VERİLERİ

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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SON DAKİKA! Gümüşhane’de deprem! Erzincan, Bayburt ve Trabzon’da da hissedildi!
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