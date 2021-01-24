SON DAKİKA! Gümüşhane’de deprem! Erzincan, Bayburt ve Trabzon’da da hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Gümüşhane Kelkit'te saat 20.08'de 3.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.02 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Erzincan, Bayburt ve Trabzon illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: GÜMÜŞHANE'DE 3.1 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Erzincan, Bayburt ve Trabzon'da da hissedilen son dakika Gümüşhane deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;