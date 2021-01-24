SON DAKİKA HABERİ: 19 yaşındaki genç kıza cinsel istismar böyle ortaya çıktı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çobanlık yapan 37 yaşındaki E.A, iddiaya göre yaklaşık 5 ay önce hayvanları otlattığı bölgedeki bir konteynerde 19 yaşındaki kızı H.A'ya cinsel istismarda bulundu. Babasının cinsel istismar ardından hamile kaldığını fark eden genç kız bebeğini aldırmak için Polatlı devlet hastanesine başvurdu ancak H.A'ya kürtaj için yasal süreyi aştığı, bu sebeple bebeği aldıramayacağı söylendi.
AKRABA ISRARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Yasal sürenin geçmesi nedeniyle bebeğini aldıramayan H.A, Eskişehir'de bulunan akrabalarının yanına gitti. Akrabalarının ısrarına dayanamayan H.A, babasının, hayvanları otlattığı bölgede bulunan konteynerde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve hamile kaldığını ancak Ankara'da bebeği aldıramadığını söyledi.
TECAVÜZCÜ BABA GÖZALTINA ALINDI
Durumu öğrenen yakınlarının ihbarı üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlatarak 2 çocuk babası E.A'yı yakalayarak gözaltına aldı.
BABA İTİRAF ETTİ, MAHALLELİ EVİ YAKTI
Gözaltına alınan baba E.A, jandarmada verdiği ifadesinde konteyner içinde kızına cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.
22 Haziran 2018'de 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'ya cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürerek cesedini gömen ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Uğur Koçyiğit ile aynı mahallede oturan E.A'nın evi mahalle sakinleri tarafından benzin dökülerek ateşe verildi. Boş evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken evde maddi hasar meydana geldi.