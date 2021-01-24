SON DAKİKA HABERİ: 19 yaşındaki genç kıza cinsel istismar böyle ortaya çıktı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çobanlık yapan 37 yaşındaki E.A, iddiaya göre yaklaşık 5 ay önce hayvanları otlattığı bölgedeki bir konteynerde 19 yaşındaki kızı H.A'ya cinsel istismarda bulundu. Babasının cinsel istismar ardından hamile kaldığını fark eden genç kız bebeğini aldırmak için Polatlı devlet hastanesine başvurdu ancak H.A'ya kürtaj için yasal süreyi aştığı, bu sebeple bebeği aldıramayacağı söylendi.