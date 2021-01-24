SON DAKİKA HABERİ: 4. kattan düşen İspanyol kadın yoğun bakımdan çıktı! Olayı kendisi anlattı

26 yaşındaki İspanyol Evelin B., 49 yaşındaki Cenk E. ile bir yurtdışı seyahatinde tanıştı. Tercüman olarak çalışan Cenk aynı zamanda turist rehberliği de yapıyordu. Evelin ile tatil sonrası bağını koparmayan ikili, birbirlerini ziyaret etmek için yaşadıkları ülkeye gidip gelmeye başladılar. Çift arasındaki ilişki bir müddet sonra aşka dönüştü. 10 Ağustos günü Evelin İspanya'dan İstanbul'a tatil yapmak için geldi. Cenkle birlikte Çeşme, Bodrum gibi tatil beldelerine gidip vakit geçiren genç kız ülkesine döndü. Genç kadın 20 Eylül günü Türkiye yeniden dönüp Ataşehir'de bir ev kiraladı ve Türkçe kursuna yazılmaya karar verdi. Artık Türkiye'de yaşamaya başlayan Evelin ile arasındaki ilişkiyi bitirmek isteyen genç adam, Evelin'in davranışlarından rahatsız olmaya başladı.
ALKOLLÜ VAZİYETTE EVE GELDİ
9 Kasım günü öğle saatlerinde Evelin, Cenk'in Taksim'deki evine geldi. Genç kız bütün gün alkol aldı. O gece evde uyuya kalan genç kız ertesi sabah saatlerinde evden ayrıldı. Cenk aynı gün akşam saatlerinde evde film seyrettiği sırada birden kapısı çaldı. İddiaya göre Evelin, alkollü bir vaziyette ve tanımadığı kişiler tarafından kapısının önüne kadar getirilmişti. Genç kız, ayakta duramıyordu. Kızı eve alarak yardım eden Cenk, su almak için mutfağa gitti. Bu sırada genç kadın yine iddiaya göre camın kenarına çıkmış atlayacağını söylemişti.
4. KATTAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ
Cenk müdahale etmeye çalışsa da genç kadın dördüncü kattan aşağı düşmüştü. Genç kadının yanına giden Cenk ambulansı arayarak yardım istediğinde ise penceresinden gelen seslere şahit olan başka bir komşu ise polis imdat hattını arayarak yardım istedi. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan genç kadının düşmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Cenk 'Mutfağa su almaya gittim. Döndüğümde Evelin pencerenin tam ağzındaydı. Müdahale etmek istedim fakat yetişemedim. Ben kesinlikle hiçbir şekilde Evelin'i itmedim' dedi.
ÜNLÜ ŞARKICI OLAYA TANIK OLDU
26 yaşındaki genç kadının düştüğü dairenin yanında ikamet eden ünlü şarkıcı Kalben, soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdi. Ünlü şarkıcı, 'Kadın çığlığı duydum ardından büyük bir gümbürtü koptu. Birkaç dakika sonra kapının önüne polis geldi. Ben genç kadının yüksekten düştüğünü bu şekilde öğrendim. Çığlık öncesinde tartışma sesinden çok emin değilim tek emin olduğum şey 5- 6 kez güçlü çığlık sesi gelmesiydi' dedi.
HAYATA DÖNDÜ
Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımdan çıkarılan genç kadın sağlığına kavuştu. Olayla ilgili ifadesi alınan Evelin,' Arkadaşının ikametinde bulunduğu esnada aralarında tartışma yaşandığını, sinirli bir şekilde balkona geçtiği sırada dengesini kaybederek aşağıya düştüğünü anlattı. Cenk'in kendisine herhangi bir teması olmadığını belirten genç kadın, şikayetçi olmadı. Dosya, kapandı.