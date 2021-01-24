SON DAKİKA! Kapıyı açmamak için direndi, içerideki çocuklar böyle yakalandı...

Esenyurt'ta, polis ekiplerinin bir internet kafeye yaptığı baskında koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği ortaya çıktı. Yaklaşık 2 saat boyunca kapıyı açmamak için direnen internet kafe sahibinin işletmesinde, yaşları 14 ile 19 arasında değişen 50 kişi oyun oynarken yakalandı. Tedbirlere uymayan kişilere 3 bin 470 lira para cezası kesilirken, yaşı 15 yaşının altında olan çocuklar polis ekipleri tarafından ailelerine teslim edildi. İşyeri de mühürlendi.