Son dakika: Konya'daki çifte cinayette flaş gelişme! Küçük Mete anne babasını hastanede sanıyor...

'ANNE VE BABASINI HALA HASTANEDE SANIYOR'



Aziz Koçak, pencereden baktığında anne ve babasının cansız bedenini yerde gören yeğeni İsmail Mete'nin ise hala anne ve babasının öldüğünden haberi olmadığını söyledi.



Koçak, ''Madem ortada bir namus sorunu var. Benim ağabeyim ve onun karısı yapmış. Namus, benim ağabeyim ve yengemi öldürünce, ortada 11 yaşında bir çocuk yetim bırakılınca mı kapandı. İsmail Mete'nin ruh hali hala bozuk. Anne ve babasının öldüğünü bilmiyor. Hastanede yaralı olduğunu biliyor. Pedagoglar da şu an doğru bir zaman olmadığını söylüyorlar. Ağabeyim o gün çocuğunu görmeye gitmişti, tamamen kader kurbanı. İnşallah en ağır cezayı da alır" şeklinde konuştu.