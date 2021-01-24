Son dakika: Psikolojik sorunları olan genç, kardeşini bıçakla öldürdü!

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yasin Şafak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Volkan Şafak'ı gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.