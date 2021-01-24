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Son dakika: Psikolojik sorunları olan genç, kardeşini bıçakla öldürdü!

Gelen son dakika bilgisine göre; Pamukkale'de tüyler ürperten bir cinayet işlendi. , annesi ’tan sigara parası istedi. Kadın, oğlunun isteğini reddetti. Annesini bıçakla kovalayan genç, araya giren kardeşi 'ı katletti. İşte korkunç olayın detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 13:26 Son Güncelleme: 24.1.2021 13:40 ABONE OL
Son dakika: Psikolojik sorunları olan genç, kardeşini bıçakla öldürdü!

Kan donduran olay bugün saat 09.00 sıralarında Güzelköy Mahallesi 1800 Sokak'ta yaşandı... İddiaya göre, psikolojik sorunlarının olduğu belirtilen Volkan Şafak, annesi Sıdıka Şafak'dan sigara parası istedi.

Sıdıka Şafak, oğlunun isteğini geri çevirdi. Bunun üzerine sinirlenen Volkan Şafak, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesini kovalamaya başladı.

Araya giren kardeşi Yasin Şafak, ağabeyini sakinleştirmek istedi. Bu sırada iki kardeş arasında arbede yaşandı. Volkan Şafak, elindeki bıçakla kardeşi Yasin'i karnından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yasin Şafak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Volkan Şafak'ı gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika: Psikolojik sorunları olan genç, kardeşini bıçakla öldürdü!
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