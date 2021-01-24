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Son sözü söyledi! Eğer birisine "Kabadayılık yapma" derseniz...

'da yaşanan kavgada bir kişi karşı tarafa, "Kabadayılık yapma" dedi. Bu söz üzerine ikili mahkemeye gitti. Son sözü ise söyledi. İşte o karar ve gerekçesi...

AA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 11:10 ABONE OL
Son sözü Yargıtay söyledi! Eğer birisine Kabadayılık yapma derseniz...

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, tartıştığı kişiye "kabadayılık yapma" diyen sanığa "hakaret" suçundan ceza veren yerel mahkeme kararını bozdu. Erzincan'ın Tercan ilçesindeki kavgada karşı tarafa yönelik "kabadayılık yapma" ifadesini kullanan kişi hakkında şikayet üzerine dava açıldı. Yargılamayı yapan Tercan Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa kullandığı söz nedeniyle "hakaret" suçundan ceza verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını bozdu.

Sanığın söylediği "kabadayılık yapma" sözünün, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu belirtilen kararda, bu ifadenin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle "hakaret" suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

Kararda, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyete hükmedilmesinin bozmayı gerektirdiği ifade edildi.

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Son sözü Yargıtay söyledi! Eğer birisine "Kabadayılık yapma" derseniz...
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