Son yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü

Yaklaşık bir ay boyunca kuraklık nedeniyle tarlalarında sulama yapan Siverekli çiftçiler son 10 gündür yağmur ve kar yağışının etkili olmasıyla tarlaya ürün eken çiftçilerin tarlalarındaki ürünleri yeşile döndü.

Son yağışların tarlalara bereket getirdiğini belirten çiftçiler kuraklık yaşanmaması durumunda tarladaki verimin artacağı belirtildi.

Bölgede kuraklıktan dolayı su seviyesinde ciddi düşüşler yaşandığı için bir ay öncesinden sulama yapan çiftçiler yağışların ardından sulama çalışmalarına ara verdikleri öğrenildi.