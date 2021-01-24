Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 24 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!

Süper Loto sonuçları her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları şans oyunu severler için belirlendi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılacak olan bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online ve bayiler aracılığıyla kupon doldurarak katılan şans oyunu severler 32 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyeyi kazanmak isteğiyle şanslı numaraları öğrenmek isteyerek 24 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (24 OCAK)

Milli Piyango Online ile 24 Ocak MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;