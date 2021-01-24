Suudi Krallığına Bursa tesbihi

Bursa'nın İznik ilçesinde uzun yıllardır yaptığı Berberlik mesleğini 8 yıl önce bırakan Mustafa Eyrikaya'nın binbir emekle ürettiği özel işlemeli el emeği tespihler, dünyanın bir çok ülkesindeki ünlü kolleksiyonerlerin dikkatini çekti.

Bu sayede tespih üretiminde kısa sürede ünlenen Eyrikaya, şimdide değerli taşlarla bezediği tespihleri Suudi Arabistan Krallığına ve Arap Şeyhlerine satıyor.

FİYATLAR 25 BİN İLE 70 BİN TL ARASINDA

Üzerinde pahalı yakut, zümrüt ve safir taşlarından oluşan tespihlerin fiyatının 25 ile 70 Bin Lira arasında değiştiğini söyleyen Eyrikaya, "8 yıldır bu sanat ile uğraşıyorum. Bu tür tespihleri kuka ağacından yapıyoruz. Genellikle talep Arap krallığı Arap şeyhlerinden geliyor.

Bunların yapımı tamamen el işi üzerinde yakut, zümrüt ve safir taşlarından süsleme var. Çok zor, emek isteyen bir iş. Bir tespihin yapımı 15 gün ile 1 ay arasında değişiyor" dedi.