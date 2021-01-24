TIR'ın dorsesi devrildi, içindeki tuz yola saçıldı

Kaza, sabah 05.30 sıralarında Eskişehir-Bursa karayolu Batıkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ömer Faruk Okcan kullandığı 42 GT 468 plakalı tuz yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere, ardından da orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Yılmaz hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi.

TUZLAR YOLA SAÇILDI



Devrilerek yan yatan dorsede yüklü olan tuz ise yola saçıldı. Polis ekiplerince tek şeritten sağlanan trafik, TIR'ın vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ve tuzların temizlenmesinin ardından normale döndü. Sürücü Okcan, bir anlık dalgınlık sonucu uyukladığını ve direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptığını söyledi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.