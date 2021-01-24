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TIR'ın dorsesi devrildi, içindeki tuz yola saçıldı

’de sürücüsünün kontrolünden çıkan tuz yüklü TIR, yol kenarındaki bariyerlere daha sonra ise yol ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, TIR'ın dorsesi devrilince yüklü olan tuz yola saçıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 11:02 Son Güncelleme: 24.1.2021 11:06 ABONE OL
TIR'ın dorsesi devrildi, içindeki tuz yola saçıldı

Kaza, sabah 05.30 sıralarında Eskişehir-Bursa karayolu Batıkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ömer Faruk Okcan kullandığı 42 GT 468 plakalı tuz yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere, ardından da orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Yılmaz hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi.

TUZLAR YOLA SAÇILDI

Devrilerek yan yatan dorsede yüklü olan tuz ise yola saçıldı. Polis ekiplerince tek şeritten sağlanan trafik, TIR'ın vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ve tuzların temizlenmesinin ardından normale döndü. Sürücü Okcan, bir anlık dalgınlık sonucu uyukladığını ve direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptığını söyledi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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TIR'ın dorsesi devrildi, içindeki tuz yola saçıldı
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