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'ta, kayıp Alzheimer hastasından 5 gündür haber yok

'ın Niksar ilçesinde, 5 gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Duman (78) için arama çalışmalarında şu ana kadar bir ize rastlanmadı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 15:09 ABONE OL
Tokat'ta, kayıp Alzheimer hastasından 5 gündür haber yok

Niksar ilçesi Çimenözü köyünde yaşayan, evli ve 1 çocuk babası, Alzheimer hastası Mustafa Duman, 5 gün önce evden çıktı. Duman'ın geri dönmemesi üzerine meraklanan yakınları, ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ile Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Mustafa Duman'ı bulmak için çalışma başlattı.

Duman'ı arama çalışmalarına Samsun, Tokat, Sivas'tan gelen ANDA Arama Kurtarma gönüllüleri de katıldı. Bölgede yapılan arama çalışmalarında şu ana kadar Duman'ın izine rastlanmadı.

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Tokat'ta, kayıp Alzheimer hastasından 5 gündür haber yok
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