Ukraynalı turist piste bavulla çıktı! Tatilciler şaştı kaldı

Palandöken kayak merkezi dünyanın en uzun pistlerine sahip olması, şehir merkezine 5 kilometrelik havaalanına ise 17 kilometre uzaklıkta yer alması, ışıklandırma sistemleriyle gece kayak yapabilme imkanı sunması ve tesislerin son model teknolojiyle donatılmış olması kayak severler kadar youtuberların da dikkatini çekiyor. Eğlenceli bir kış tatili için Palandöken'i tercih eden birçok yerli ve yabancı youtuber, burada çektikleri video görüntülerini kanallarında takipçileriyle paylaşıyor.