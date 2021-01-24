Vaka ve hasta sayısında düşüş sürüyor

Türkiye'de dün 152 bin 758 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 144 kişi vefat etti. Yeni hasta sayısı 723 olarak açıklandı. Son 24 saatte 5 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi. Test sayısı 28 milyon 348 bin 659'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328, vefat sayısı 24 bin 933, ağır hasta sayısı 1962 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5.1, yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31.2, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti. Önceki gün açıklanan vaka sayısı 5 bin 967 olurken, dünkü vaka sayısı 5 bin 856 olarak gerçekleşti. Ağır hasta sayısı da önceki güne göre 2 bin 3'ten 1962'ye geriledi. Bu arada aşılama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Dün itibarıyla aşılanan vatandaşların sayısı 1 milyon 226 bini geçti. ANKARA