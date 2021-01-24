Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan, Çanakçı Deresi üzerinde tek kemer gözlü ve yarım daire şeklindeki Yılanlı Leylekli Köprü tarihe meydan okuyor. Yapım tarihi kesin bilinmeyen, yapı şekli itibariyle Roma veya Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen köprü Danışmentli, Selçuklu ve Osmanlı Döneminde de kullanıldı.

Halk arasında Arasta, Leylekli ve Yılanlı Köprü olarak 3 farklı isimde bilinen köprü genel olarak Leylekli Yılanlı Köprü olarak anılıyor. Günümüze kadar bozulmadan gelen kesme taştan yuvarlak tek gözlü köprü, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Köprü, adını kemerinin tam ortasında bulunan, üzerinde yılan ve leylek figürüne sahip olan bir kesme taştan alıyor.

TÜRKİYE'DEKİ 100 TARİHİ KÖPRÜDEN BİRİ

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Türkiye'deki tarihi en önemli 100 köprü içerisinde bir köprü. Tahminimiz 200'lü ve 500'lü yıllar arasında yapıldığı. Bu tarihi köprümüz Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ve Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı. Karayolları Genel Müdürlüğümüz nezdinde yaklaşık 3 yıl önce restorasyonunu, güçlendirmesini yaptık ve hizmete şuanda devam ediyor." dedi.