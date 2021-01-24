Zarar gören seralara yerinde inceleme

Çiftçi dostu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışının ardından zarar gören seralarda incelemelerde bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla Kocaeli'nin 12 ilçesinde incelemelerde bulunan ekipler, zarar gören seraları tespit ediyor. Bu kapsamda ekipler, İzmit'te bulunan köyleri de ziyaret ederek hasar gören seraları yerinde incelediler.

KOCAELİ'NİN 12 İLÇESİNDE İNCELEMELER SÜRÜYOR

Büyükşehir Muhtarlık Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli'nin 12 ilçesinde kar yağışının ardından oluşan zararları tespit çalışmalarına başladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle İzmit'te oluşan zarar tespit çalışmalarına Büyükşehir Muhtarlık Dairesi Başkanı Numan Balaban, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Efe ve İzmitli mahalle muhtarları katıldı

ÇİFTÇİ DOSTU BÜYÜKŞEHİR

Diğer yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor. Tarımsal ve hayvansal destek programları ile Kocaelili çiftçilere destek sunan Büyükşehir, üretimde katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi için projeler üretiyor.