Zeliha ninenin çorapları Mehmetçik’e ulaştı

117 yaşındaki Yalovalı Zeliha Barlas, Mehmetçik'e verilmek üzere 115 çift çorap örmüştü. Bu çorapların Mehmetçik'e verilmesini istediğine dair mektubu Milli Savunma Bakanlığı'na (MBS) göndermişti. MBS kendisine mektup ulaştıktan sonra sosyal medyadan Zeliha ninenin mektubunu paylaşmıştı.
Askeri personel de Yalova'da ikamet eden Zeliha nineyi evinde ziyaret ederek 115 çift çorabı Mehmetçik'e verilmek üzere teslim almıştı.
ZELİHA NİNENİN ÇORAPLARI ŞIRNAK'TA
MBS, sosyal medya hesabından Zeliha ninenin çoraplarının zorlu kış şartlarında görev yapan Şırnak Kureşin Tepe Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçiklere ulaştığını duyurdu.
MBS, şu açıklamayı yaptı: "117 yaşındaki Yalovalı Zeliha ninemizin 115 çift çorabı, zorlu kış şartlarında görev yapan Şırnak Kureşin Tepe Üs Bölgemizdeki Mehmetçiklerimize ulaştı. Çorapları giyen Mehmetçiklerimiz arazide keşif, gözetleme ve dinleme faaliyeti için operasyona çıktı."
"ZELİHA NİNEMİZE BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYOR, ELLERİNDEN ÖPÜYORUZ."
MBS Zeliha nineye sosyal medyadan şu şekilde teşekkür etti: "Mehmetçiklerimiz, Zeliha ninemizin yüreklerini ısıtan mektubunu da okuyarak ona Şırnak'ın zorlu arazilerinden mesajlar gönderdi. Zeliha ninemize bir kez daha teşekkür ediyor, ellerinden öpüyoruz. Allah sağlıklı ve mutlu uzun ömürler versin."
Ayrıca MBS sosyal medya hesabından çorapların Mehmetçik'e teslim edilişinin gösterildiği ve Mehmetçik'in Zeliha nineye teşekkür mesajlarının yer aldığı bir de video yayınlandı.