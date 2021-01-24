Zeliha ninenin çorapları Mehmetçik’e ulaştı

"ZELİHA NİNEMİZE BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYOR, ELLERİNDEN ÖPÜYORUZ."

MBS Zeliha nineye sosyal medyadan şu şekilde teşekkür etti: "Mehmetçiklerimiz, Zeliha ninemizin yüreklerini ısıtan mektubunu da okuyarak ona Şırnak'ın zorlu arazilerinden mesajlar gönderdi. Zeliha ninemize bir kez daha teşekkür ediyor, ellerinden öpüyoruz. Allah sağlıklı ve mutlu uzun ömürler versin."