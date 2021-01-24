Zonguldak sokağa çıkma yasağında sessiz

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Zonguldak'ta da Cuma günü akşamı itibarıyla başlayan 56 saatlik sokağa çıkma yasağında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Cuma günü akşamı 21.00 saatlerinde başlayan uygulamada ekipler gece boyu denetimlerini sürdürürken, sokaklarda sadece görevliler ve emniyet güçleri bulundu.

Vatandaşlar ihtiyaçları için oturdukları mahallelerindeki en yakın market, manav ve fırınlara giderek alış verişini yaparken, sokaklarda taksi duraklarında belirli araç sayısı ile emniyet güçleri bulunurken, bazı yerlerde ekipler gelen araçları durdurarak hem izin kağıdı hem de kimlik kontrolü yaptılar.