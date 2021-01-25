1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgula! E devlet ile 3 faz 1000 TL sosyal yardım pandemi desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

1000 TL sosyal yardım başvurularına yoğun ilgi devam ediyor. Devlet tarafından birinci ve ikinci faz ödemelerinin tamamlanmasının ardından gözler 3.faz pandemi parası ödemelerine çevrilmişti. Destek projesi ödemeleri için belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar E Devlet başvuru ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor. Olumlu sonuçlanan başvuruların ardından sosyal yardım parası PTT'den teslim edilirken başvurular hala devam ediyor. Peki 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? E devlet ile 3 faz 1000 TL sosyal yardım pandemi desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURULARI VE SONUÇ SORGULAMA!

Ocak ayının son günlerinde 1000 TL sosyal yardım başvuruları ile ilgili sorgulamalar epey hız kazandı. 1000 TL sosyal yardım parası başvuru aşaması ve başvuru sonucu sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor…

İşte 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği ödemeleri hakkında detaylar…