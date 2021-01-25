1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgula! E devlet ile 3 faz 1000 TL sosyal yardım pandemi desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

1000 TL sosyal yardım başvurularına yoğun ilgi devam ediyor. Devlet tarafından birinci ve ikinci faz ödemelerinin tamamlanmasının ardından gözler 3.faz pandemi parası ödemelerine çevrilmişti. Destek projesi ödemeleri için belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar E Devlet başvuru ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor. Olumlu sonuçlanan başvuruların ardından sosyal yardım parası PTT'den teslim edilirken başvurular hala devam ediyor. Peki 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? E devlet ile 3 faz 1000 TL sosyal yardım pandemi desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Ocak ayının son günlerinde 1000 TL sosyal yardım başvuruları ile ilgili sorgulamalar epey hız kazandı. 1000 TL sosyal yardım parası başvuru aşaması ve başvuru sonucu sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor…
İşte 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği ödemeleri hakkında detaylar…
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz döneminin dinamik bir dönem olacağını ve diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıkladı.
1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.
İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.
Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak.
Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.
Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. 2020'nin Nisan ayından bu yana devam eden Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvuruları e-devlet kapısı üzerinden alınıyor.