170 gün sürdü! Katil zanlıları yakayı ele verdi!



Olay, geçen 6 Ağustos'ta saat 07.30 sıralarında Güzelbahçe'nin kırsal Payamlı Mahallesi ile Karabağlar ilçesinin kırsal Kavacık Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Bir süpermarkette çalışan Muhammet Mustafa Aksu, iddiaya göre; aracıyla her gün geçtiği yolun çalılarla kapatılmış olduğunu gördü. Yolu açmak için aracından indi. Bu sırada, pusu kuran kimliği belirsiz şüpheliler, Aksu'ya tabancayla ateş etti. Aksu, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi Aksu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Bekar olduğu öğrenilen Aksu toprağa verilirken, şüphelileri yakalamak için güvenlik ekipleri çalışma başlattı.