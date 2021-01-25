20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana uygulanan 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sürüyor. Bu yaş aralığında olan milyonlarca genç ve yaşlı vatandaş, İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan saatlerde dışarı çıkabiliyor. Bilindiği gibi, İçişleri Bakanlığı tarafından bir genelge yayımlanmış ve 20 yaş altı ile 65 yaş üzeri sokağa çıkma izni saatleri duyurulmuştu.

65 YAŞ ÜZERİ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Koronavirüs vaka sayısındaki ciddi düşüşe ve aşılama çalışmalarının başlamasına bağlı olarak, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği de merak konusu oldu. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Detaylar şu şekilde;