20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana uygulanan 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sürüyor. Bu yaş aralığında olan milyonlarca genç ve yaşlı vatandaş, İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan saatlerde dışarı çıkabiliyor. Bilindiği gibi, İçişleri Bakanlığı tarafından bir genelge yayımlanmış ve 20 yaş altı ile 65 yaş üzeri sokağa çıkma izni saatleri duyurulmuştu.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Koronavirüs vaka sayısındaki ciddi düşüşe ve aşılama çalışmalarının başlamasına bağlı olarak, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği de merak konusu oldu. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
Detaylar şu şekilde;
65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT EDEBİLİYOR MU, TAKSİYE BİNEBİLİR Mİ?
İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca koronavirüs salgına yönelik yeni bir tedbir daha alındı. Koronavirüs tedbirleri kapmasında alınan yeni karara göre İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak.
'İstanbul Kart' sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;
''İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' Paylaşımı yapılarak vatandaşlara yeni karar duyuruldu.
20 YAŞ ALTI VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
YASAK NE ZAMAN BİTECEK?
Vaka sayılarında yüzde 60'a varan gerileme ve aşılama çalışmalarıyla birlikte salgın yasaklarında esneme gündeme geldi: Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00'den 23.00'e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.
Söz konusu kısıtlamanın bir süre daha devam edeceği, olası düzenlemelerin Bakanlar Kurulu kararlarının ardından alınacağı tahmin ediliyor.