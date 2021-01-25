Acılı aileye Vali’den ziyaret

Ağrı'da çıkan yangın sonucu baba ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiği aileye, yeni evlerinin anahtarları Ağrı Valisi Dr. Osman Varol tarafından teslim edildi. Ağrı Valiliği koordinesinde, Kızılay ve hayırsever vatandaşlarının katkılarıyla alınan yeni evin anahtarlarını, Vali Dr. Osman Varol aileye teslim etti.

Sobadan kaynaklanarak çıktığı tahmin edilen yangın sonucu 2 çocuğu ile birlikte babalarının yaşamını yitirdiği, 2 çocuk ve annelerinin ise yaralandığı olayın ardından Ağrı Valiliği koordinesinde, ilgili kurum kuruluşlar ile hayırseverleri harekete geçti.

Eşi ve çocuklarını kaybeden Melek Murat ve yangında hayatnı kaybeden Özgür Murat'ın kardeşinin istihdam edilmesinin ardından, aileye yeni alınan ve donatılan evin anahtarları da bugün teslim edildi. Yaşanan acı olayda, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Vali Varol, yeni evlerinin ailemize sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Aile üyelerimizle bir süre sohbet eden Vali Dr. Osman Varol, çocuklarla ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi.