Adana'nın Ceyhan ilçesinde öğle saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Zati Çalışkan (47) yönetimindeki 34 AGH 363 plakalı otomobil, Orhan Ekinci Bulvarı otoyol bağlantı kavşağında Mustafa Özfidan (22) idaresindeki 31 VT 677 plakalı otomobille çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile araçlardaki Aslan Koçak (2), Merve Koçak (25), Ceyhun Aşkın (26) ve Emine Özfidan (78) yaralandı. Ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Özfidan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.