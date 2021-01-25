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'da katliam gibi kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

'da iki otomobilin çarpışması sonucu medyana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 25.1.2021 15:18 Son Güncelleme: 25.1.2021 15:24 ABONE OL
Adana'da katliam gibi kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde öğle saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Zati Çalışkan (47) yönetimindeki 34 AGH 363 plakalı otomobil, Orhan Ekinci Bulvarı otoyol bağlantı kavşağında Mustafa Özfidan (22) idaresindeki 31 VT 677 plakalı otomobille çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile araçlardaki Aslan Koçak (2), Merve Koçak (25), Ceyhun Aşkın (26) ve Emine Özfidan (78) yaralandı. Ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Özfidan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Adana'da katliam gibi kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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