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’nda boş arazide ceset bulundu

’nda sokaklarda kağıt toplayan bir kişinin boş arazide cesedi bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, şahsın kalp krizi sonrasında öldüğü tahmin ediliyor.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 25.1.2021 16:39 ABONE OL
Adapazarı’nda boş arazide ceset bulundu

Sakarya'nın ilçelerinden Adapazarı Yağcılar Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından boş arazide hareketsiz yatan bir kişi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşıldı. Olay yerini güvenlik çemberiyle kapatan polisin yaptığı ilk incelemede cesedin sokaklarda kağıt toplayan Süleyman Toğaç'a ait olduğu tespit edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında Süleyman Toğaç'ın cansız bedeni otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampusu Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Öte yandan Süleyman Toğaç'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

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Adapazarı’nda boş arazide ceset bulundu
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