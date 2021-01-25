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, kaçta kapanıyor? 2021

haftanın ilk iş gününde gündeme gelen konulardan birisi oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında değişikliğe gidilmiş ve bankaların açılış kapanış saatleri güncellenmişti. Bankaların yeni düzenlediği çalışma saatlerine göre Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye genelindeki tüm şubelerindeki çalışma saatleri belli oldu. Peki , kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 25.1.2021 08:39 ABONE OL
Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2021

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle birçok kurum ve kuruluş çalışma saatlerinde değişikliğe gitmişti. Finansal ihtiyaçların giderildiği banka çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Corona virüsü salgını nedeniyle değiştirilen saatler, birçok banka için normalleşme sürecinde eski haline döndü. Bankacılık işlemlerinizi belirtilen saatler içerisinde en yakın şubelere gidip kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2021

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Haftanın ilk gününde banka çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Çek, senet, hesap açma ve kapama gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyenler bankaların yeni düzenlediği çalışma saatlerine göre Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye genelindeki tüm şubelerinde işlemlerini halledebiliyor. İşte 2021 banka çalışma saatleri

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası da resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şubelerinin 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank'tan yapılan açıklamada "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren subelerimizde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz" denildi.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank tarafından 14 Ocak Perşembe günü müşteriklere gönderilen mesajda:

"Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz." denildi.

TÜRKİYE İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye İş Bankası tarafından 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren müşterilerine gönderilen bilgilendirme mesajı şöyle:

"Değerli Müşterimiz, 18 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla şubelerimiz 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. İşlemlerinizi İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve Bankamatiklerimizden de gerçekleştirebilirsiniz. Saygılarımızla."

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. Banka paylaşımında; "Değerli Müşterilerimiz, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verdi.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi.

Koronavirü tedbirleri kapsamında Garanti Bankası da 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecek.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi de şube çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

"2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz"

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank çalışma saatleri; 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

HSBC'de mesai saatlerinde değişikliğe giden bankalar arasında. HSBC yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, müşterilerin ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla 3 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerin çalışma saatlerinin 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişeceğini bildirdi.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB: "03.12.2020 itibariyle hafta içi her gün 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecektir"

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıfbank sabah saat 09:30'da açılıyor öğlen saat 12:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. 12:30'dan 13:30'a kadar banka öğle molası nedeniyle hizmet vermiyor. 13:30'dan 16:00'a kadar ise banka hizmet vermeye devam ediyor.

ING ÇALIŞMA SAATLERİ

ING bank çalışma saatleri 12 Ocak 2021 tarihinden itibaren tekrar 09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Her banka için çalışma saatleri farklılık göstermekle beraber, genellikle banka şubeleri 09.00'da açılıyor. 12.30 ile 13.30 arasında öğle arası tatili olurken mesai 17.00'de sona ermektedir.

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Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2021
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