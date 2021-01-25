Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle birçok kurum ve kuruluş çalışma saatlerinde değişikliğe gitmişti. Finansal ihtiyaçların giderildiği banka çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Corona virüsü salgını nedeniyle değiştirilen saatler, birçok banka için normalleşme sürecinde eski haline döndü. Bankacılık işlemlerinizi belirtilen saatler içerisinde en yakın şubelere gidip kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2021
Haftanın ilk gününde banka çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Çek, senet, hesap açma ve kapama gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyenler bankaların yeni düzenlediği çalışma saatlerine göre Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye genelindeki tüm şubelerinde işlemlerini halledebiliyor. İşte 2021 banka çalışma saatleri
Ziraat Bankası da resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şubelerinin 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.
Akbank'tan yapılan açıklamada "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren subelerimizde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz" denildi.
Denizbank tarafından 14 Ocak Perşembe günü müşteriklere gönderilen mesajda:
"Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz." denildi.
Türkiye İş Bankası tarafından 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren müşterilerine gönderilen bilgilendirme mesajı şöyle:
"Değerli Müşterimiz, 18 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla şubelerimiz 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. İşlemlerinizi İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve Bankamatiklerimizden de gerçekleştirebilirsiniz. Saygılarımızla."
Halkbank da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. Banka paylaşımında; "Değerli Müşterilerimiz, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verdi.
Garanti BBVA, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi.
Koronavirü tedbirleri kapsamında Garanti Bankası da 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecek.
Yapı Kredi de şube çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.
"2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz"
QNB Finansbank çalışma saatleri; 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00
HSBC'de mesai saatlerinde değişikliğe giden bankalar arasında. HSBC yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, müşterilerin ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla 3 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerin çalışma saatlerinin 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişeceğini bildirdi.
TEB: "03.12.2020 itibariyle hafta içi her gün 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecektir"
Vakıfbank sabah saat 09:30'da açılıyor öğlen saat 12:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. 12:30'dan 13:30'a kadar banka öğle molası nedeniyle hizmet vermiyor. 13:30'dan 16:00'a kadar ise banka hizmet vermeye devam ediyor.
ING bank çalışma saatleri 12 Ocak 2021 tarihinden itibaren tekrar 09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.
Her banka için çalışma saatleri farklılık göstermekle beraber, genellikle banka şubeleri 09.00'da açılıyor. 12.30 ile 13.30 arasında öğle arası tatili olurken mesai 17.00'de sona ermektedir.