Başkan Canpolat ile kırsal değişiyor

Urfa'da Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde yürüttüğü yol yapım çalışmalarıyla mahallelerin çehresini değiştiriyor. Kırsalda 5 mahallede, 5 ayrı ekiple çalışmalar yürütülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını kilitli beton parke, stabilize ve bakım onarım alanlarında devam ettiriyor. Bölgede yapılan denetimler ve 444 22 63 numaralı Beyaz Masa Hattına gelen talepler doğrultusunda yapılan program dahilinde yürütülen çalışmalar, 5 kırsal mahallede 5 ayrı ekiple sürdürülüyor.

Stabilize yol yapım çalışmalarında Altındamla, Kalecik, Mehmetçik ve Üçkonak kırsal Mahallelerinde çalışan ekipler, Konuklu Mahallesinde ise kilitli beton parke çalışmalarına devam ediyor.

Keçili kırsal Mahallesine bağlı Bademli ve Dolaplı bölgelerinde ise tamamlanan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Keçili Mahalle Muhtarı Ahmet Dolap, Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Altındamla Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Yabir'de, mahallelerinde yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını ifade etti. Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü, İmam Bakır Mahallesinde de, kilitli beton parke çalışmalarını sürdürürken, yapılan programlarla çalışmalarını diğer mahallelerde devam ettirecek.