Bilim Kurulu üyesinden uyarı: Aşı vurulur vurulmaz güvende olamayız

Geçtiğimiz günlerde başlayan aşılama hakkında değerlendirmelerini SABAH ile paylaşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Asla öyle bir durum olmaz. İnsanlar aşı vurulur vurulmaz güvende olamazlar. Aşı vurulduktan sonra 28 gün bekleyip ikinci dozu yaptıracağız. İkinci dozdan sonra 15 gün geçince antikor seviyesi belirli bir düzeye ulaşabiliyor. Aşı olduktan 1 buçuk ay sonra koruyucu özelliği kazanıyor. Bu koruyuculuğu da hasta olmaktan korumak şeklinde anlamak lazım. Yoksa mikrobu alma ve bulaştırma açısından koruyucu bir özellik sağlayıp sağlamadığı belli değil. En önemlisi ise aşı olan insanların, hiç aşı olmayan insanlar gibi tedbirlere uyması gerekiyor" dedi.

Aşı olan insanların, aşı olmamış gibi tedbirlere uymaya devam etmesi gerektiğini belirten Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, aşı olan kişilerin kısıtlamalardan muaf olacağı şeklinde bir durumun olmadığını belirtti.

"AŞININ ETKİSİNİ GÖRMEK İÇİN ERKEN, GEVŞEMEMEK LAZIM"

Salgının sürdüğüne ve toplumun yüzde 80'inin aşılanması durumunda salgını durdurulabilenine dikkat çeken Özlü, "Salgın hala devam ediyor. 7 bine yakın yurttaşımız her gün hastalığa yakalanıyor. Bu hastalıktan dolayı her gün 100'ün üzerinde vatandaşımızı da kaybediyoruz. Pek çok ülkede tedbirlere rağmen kontrol sağlanamadı. Dünyada da salgın yükselişte devam ediyor. Bu yüzden gevşememek lazım. Aşının olması ve uygulanması salgının kontrolü açısından iyi bir adım ama henüz aşının etkilerini görmek için çok erken. Bir de toplumun yüzde 80'inin aşılanması lazım ki biz salgını durdurabilelim." dedi.