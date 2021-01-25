Bir haftada 58 operasyon

Kocaeli Valiliği tarafından Kocaeli'nde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlara ait rakamlar açıklandı. Yapılan açıklamada, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen 57 ayrı operasyonda, 105 kişinin gözaltına alındığı, yapılan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'nin tutuklandığı ve 1 kişinin adli kontrol ile serbest kaldığı öğrenildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Öte yandan emniyet tarafından düzenlenen operasyonlarda 38 kilo 550 gram Afyon Sakızı, 277 gram Esrar, 279 gram Bonzai, 941 gram Metamfetamin, 6 Ecstasy, 6 sentetik uyuşturucu hap, 5 gram Kokain ile birlikte 1 Tabanca, 35 fişek,1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 50 t para ele geçirildi.

İNTERNETTEN YAYINA GÖZALTI

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 1 çalışmada ise internetten uyuşturucu madde kullanımına alenen özendirme ve bu nitelikte yayın yapma suçundan 1 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.