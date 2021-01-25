Bitlis’te karla mücadele çalışmaları

Türkiye'nin en fazla kar aldığı yerleşim yerlerinden biri olan Bitlis'te kar kalınlığı kent merkezinde 2 metre, yüksek kesimlerde ise 3,5 metreye ulaştı. Kar yağışından dolayı kapanan köy yolları da İl Özel İdaresine ait ekipler tarafından açılmaya devam ediliyor. Kar yağışının durmasının ardından köy yollarında gece gündüz durmadan çalışan ekipler, kapanan köy yollarını tek tek ulaşıma açtı. Kar yağışı ile birlikte Bitlis ve ilçelerine bağlı 294 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresine ait ekipler 274 köy yolunu ulaşıma açtı. Kalan 20 köy yolunda da çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bitlis merkeze bağlı Tabanözü Köyü yolundaki çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdullah Geylani, Halil Avkan ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan gazetecilere yaptığı açıklamada, kapalı olan köy yollarının da kısa sürede açılacağını belirttiler.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Halil Avkan, köy yollarının açılması için mesai gözetmediklerini, önem sırasına göre köy yollarını tek tek ulaşıma açtıklarını söyledi. Avkan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bitlis İl Özel İdaresi olarak valimizin başkanlığında 6 ilçemizde olmak üzere 9 şantiye 52 iş makinesi ve 75 personelle çalışmalarımızı yapmaktayız. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir. Bitlis ilimiz Türkiye'nin en fazla kar alan yerlerinden biridir. Bunu bu yıl da yağan yağışlar göstermiş bulunmaktadır. Aylardır beklenen bir yağış vardı. Bu memleketimize yoğun bir şekilde yağdı. Bunu bereket olarak görüyoruz. Bunun bize maliyeti, zahmeti ve külfeti var. Bizler ekip olarak bunu mazeret gösterip arkasına sığınmadık. Ekiplerimiz vatandaşlarımızı mağdur etmemek için mesai gözetmeden çalışıyor. Personellerimizin içinde 3 gün evine gitmeyenler var. Huzurlarınızda onlara teşekkür ediyoruz."

Avkan, bir köy yoluna birkaç kez girdiklerini, bugüne kadar 12 bin 500 kilometrede karla mücadele çalışması yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bugün itibari ile 350 köy yolumuzdan 330 köy yolumuzu ulaşıma açıldı. Kalan 20 köyümüzün de yolunda ekiplerimiz çalışıyor. Ekiplerimizle birlikte sahadayız. Onları da bugün akşama kadar açmayı planlıyoruz. Bölgemizde kış şartları çok ağır olması ve sarp araziden dolayı karla mücadele çalışmalarımız çok zor şartlarda yürütülüyor. Çoğu bölgede çığ gelmektedir. Ekiplerimizin üzerine de zaman zaman gelen çığlar var. 2 çığ arasında kalan ekiplerimiz oldu. Bunun yanında tipi ve fırtına nedeniyle dönüş yolunda yolu tekrardan açmak zorunda kalıyoruz. Ayrıca 112 ve 156 ile koordineli şekilde çalışıyoruz. Onlara gelen ihbarlara da yetişiyoruz. Bu da bizim programımızı etkiliyor. Köy yolundayken gelen ihbarla oradaki işi bırakıp hasta olan köy yoluna yöneliyoruz. Burada zaman zaman asılsız ihbarlarda oluyor. Bu da bizim gerçek hastaya ulaşmamızı engelliyor. Bu tür durumlarla karşılaştığımızda ihbarı yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz."