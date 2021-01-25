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başvurusu ekranı ve şartları 2021: ile nasıl yapılır ve kadro dağılımı belli oldu mu?

takip edenler için müjdeli haber... BOTAŞ tarafından yapılan duyuruda, 268 kişilik personel alımı yapılacağı duyuruldu ve ilan Resmi Gazete'de yayınlandı. Mühendisten teknisyene kadar toplamda 268 kişilik personel alımı yapacak olan BOTAŞ, başvurular için aranan şartları da açıkladı. başvurusu sayfası üzerinden yapılacak. Peki, 2021 nasıl yapılır ve şartları neler? İşte, BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı, şartları ve kontenjanları...

Giriş Tarihi: 25.1.2021 13:15 ABONE OL
BOTAŞ personel alımı başvurusu ekranı ve şartları 2021: İŞKUR ile BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Türkiye'nin en büyük kurumlarından birisi olan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli pozisyonlarda olmak üzere İŞKUR üzerinden 268 kişilik personel alımı istihdamı gerçekleştirecek. BOTAŞ iş ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve süreç bugün itibarı İŞKUR aracılığıyla başladı.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERE YAPACAK?

BOTAŞ personel alımı kapsamında, Ankara, Aksaray, Adana, Şanlıurfa, Kayseri, İstanbul, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Ağrı, Aydın, Kocaeli, Erzurum, Diyarbakır, Kars, Iğdır, Ardahan, Samsun, Çorum, Trabzon illerinde çalıştırmak üzere personel istihdamı sağlanacak.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

Kurum bünyesinde çalışmayı düşünenler, 2021 BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı ve şartları hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, BOTAŞ personel alımı başvuru şartları ile kadro ve branş dağılımı da duyuruldu. Peki, BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

İşte, İŞKUR BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı, aranan şartlar ve kontenjanlar;

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

1-İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Elektrik başta olmak üzere, Makine, Petrol ve Doğalgaz, Elektrik ve Elektronik, İnşaat, Bilgisayar, Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Çevre, Kimya, Matematik, Jeoloji, Enerji Sistemleri, Endüstri, İşletme, Yazılım Mühendislikleri ile Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, SBF/İİBF, Hukuk, İletişim, Bilgi Yönetimi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Grafik Tasarım, Sivil Savunma ve İtfaiyeci, Makine Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Harita Teknisyeni, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi alanlarında personel alımları gerçekleştirileceği ilanda kaydedildi.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

BOTAŞ personel alımı için başvuru tarihleri de açıklandı. 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olan BOTAŞ personel alımı başvuruları, 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

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BOTAŞ personel alımı başvurusu ekranı ve şartları 2021: İŞKUR ile BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve kadro dağılımı belli oldu mu?
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