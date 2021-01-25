BOTAŞ personel alımı başvurusu ekranı ve şartları 2021: İŞKUR ile BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Türkiye'nin en büyük kurumlarından birisi olan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli pozisyonlarda olmak üzere İŞKUR üzerinden 268 kişilik personel alımı istihdamı gerçekleştirecek. BOTAŞ iş ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve süreç bugün itibarı İŞKUR aracılığıyla başladı.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERE YAPACAK?

BOTAŞ personel alımı kapsamında, Ankara, Aksaray, Adana, Şanlıurfa, Kayseri, İstanbul, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Ağrı, Aydın, Kocaeli, Erzurum, Diyarbakır, Kars, Iğdır, Ardahan, Samsun, Çorum, Trabzon illerinde çalıştırmak üzere personel istihdamı sağlanacak.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

Kurum bünyesinde çalışmayı düşünenler, 2021 BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı ve şartları hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, BOTAŞ personel alımı başvuru şartları ile kadro ve branş dağılımı da duyuruldu. Peki, BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

İşte, İŞKUR BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı, aranan şartlar ve kontenjanlar;