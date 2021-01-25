Bu yöntem şeytanın aklına gelmez! Alüminyum folyolu hırsız yakalandı!

"YAPTIM BİR YANLIŞ, ÖZÜR DİLERİM"



Yakaladıkları hırsızı mağazanın alt katına götüren sorumlular, "neden yaptın" diye sordu. Hırsızın, "Yaptım bir yanlış, özür dilerim. Vallahi bir daha olmayacak. İhtiyacım vardı o yüzden yaptım. Siz de zaten dövdünüz beni cezamı verdiniz. Hasta anam var" diyerek serbest bırakılmasını istedi.