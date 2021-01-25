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Sokağa çıkma yasağının devam etmesi sebebiyle bakkal ve gündeme geliyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi ile kısıtlamanın olduğu saatlerde uygulamadan muaf kişiler, açık ve kapalı kurumlar duyurulmuştu. Cumartesi ve pazar günü uygulanacak yasak sırasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin çalışma saatleri de belli oldu. Peki Bugün bakkal ve ? 25 Ocak 2021 Hafta içi , , , saat kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 25.1.2021 07:41 Son Güncelleme: 25.1.2021 07:42 ABONE OL
Bugün bakkal ve marketler açık mı, kaçta açılıyor? A101, ŞOK, BİM çalışma saatleri: 25 Ocak 2021 Hafta içi marketler kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bakkal ve market çalışma saatleri belli olmuştu. Hafta içi belirli saatlerde hafta sonu ise 56 saat süren sokağa çıkma yasağı sebebiyle temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler genelge ile manavların, kasapların, bakkalların ve marketlerin çalışma saatlerine bakmaya başladı. Vatandaşların evlerine en yakın işyerlerinden ihtiyaçlarını gidermelerine izin verilirken tüm detaylar genelge ile kamuoyuna duyuruldu. Peki Bugün bakkal ve marketler kaçta açılıyor? 25 Ocak 2021 Hafta içi A101, ŞOK, BİM marketler kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

BUGÜN BAKKAL VE MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte market çalışma saatleri araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgede; market, bakkal, kuruyemişçi, fırın gibi yerlerin hafta sonu çalışma saatleri açıklandı. Marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler Hafta içi 10.00- 20.00 saatleri arasında hafta sonu ise 10.00- 17.00 hizmet veriyor...

HAFTA İÇİ HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelgede, market, bakkal, kuruyemişçi, fırın gibi yerlerin çalışma saatleri açıklandı. Buna göre, cumartesi ve pazar günleri bu iş yerleri 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

RESTORAN VE KAFELER SAAT 20.00'A KADAR

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise saat 20.00'ye kadar paket servis+gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Market çalışma saatleri sabahın ilk ışıklarından itibaren sıklıkla merak ediliyor. BİM, A101, Migros, Carrefour, ŞOK, File gibi birçok market çalışma saatlerini resmi sitesi üzerinden duyururken genelgede yayımlanan detaylara göre; hafta sonu 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verildiği biliniyor.

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Bugün bakkal ve marketler açık mı, kaçta açılıyor? A101, ŞOK, BİM çalışma saatleri: 25 Ocak 2021 Hafta içi marketler kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?
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