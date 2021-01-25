Buz tutan Arin Gölü'nde saz çalıp, halay çektiler

Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü kenarında bulunan ve her yıl bu dönemlerde yüzeyi tamamen buz tutan gölün üzerinde gençler futbol oynayıp, halay çekiyorlar. Yüzeyi buz tabakası ile kaplanan göl yaz aylarında değişik türdeki kuşlara ev sahipliği yaparken, kış aylarında köylülerin oyun alanına dönüşüyor. Özellikle göç eden flamingoların uğrak yeri olan Arin Gölü soğuk havalardan sonra buz tuttu. Uzun süre buz üstünde futbol maçı yapan gençler günün sonuna doğru bağlama eşliğinde halay çekiyorlar.

Köylülerden Orhan Emen, özellikle vatandaşları yaz ve kış aylarında bu göle davet ederek, şöyle konuştu:

"Burası Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde bulunuyor. Yaz aylarında 200'e yakın kuşa ev sahipliği yapan bir göl. Flamingoların dinlendiği bir yer. Kış ayları ile birlikte bu göl her yıl olduğu gibi bu yıl da buz tuttu. Gençler ve çocuklar buraya gelerek futbol oynuyor. Bazen de halay çekiyorlar. Özellikle fotoğrafçıları bu bölgeye davet ediyoruz. Bizler yaz aylarında buralarda piknik yapıyoruz. Kış aylarında da eğlence yerimiz oluyor."

Bağlama çalarak gençleri eğlendiren Ünal Emen ise, "Bizler köylerin gençleri ile birlikte buraya geliyoruz. Her yıl bu dönemde Arin Gölü buz tutuyor. Kalın buz tabakasının üstünde hem futbol oynuyoruz. Hem de köylülerimizle birlikte halayla çekerek eğleniyoruz" dedi.