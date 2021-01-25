Cemre düşme tarihleri 2021! İlk cemre ne zaman ve nereye düşer?

Cemre düşme tarihleri vatandaşların son günlerde sıklıkla araştırdığı konular arasında öne çıkıyor. Ocak ayının son günlerini yaşarken havaya, suya ve toprağa ayrı tarihlerde düşen cemre havaların ısındığını müjdeliyor. İlk cemre düşmesinden bir hafta sonra, ikinci cemre suya düşüyor ve suları ısıtıyor. Cemre düşme tarihleri 2021: İlk cemre ne zaman düşer?
Ocak ayının sonlarına doğru cemre düşme tarihleri merak edilmeye başlandı. Cemre'nin birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.
İlk cemre havaya 19-20 Şubat 2021 tarihinde düşecek. Her cemrenin düşüşüyle hava sıcaklığı artar, cemrelerin arasında ise sıcaklıkta küçük bir düşüş görülür.
Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.
Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.