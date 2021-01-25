CHP, yolsuzluğa itiraz edenleri bir bir harcıyor

Çan İlçesi'nde belediyenin organizasyon işlerini aracılık etme karşılığında ödenen paranın yarısını istediği WhatsApp yazışmaları ile ortaya çıkmasının ardından partisinden ve belediyedeki halkla ilişkiler müdürlüğü görevinden istifa eden Çan CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Tarık Özkan'ı, Belediye Başkanı Bülent Öz sözleşmeli memur olarak yeniden işe almaya kalkınca ortalık karışmıştı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve adı yolsuzluklara karışan eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Tarık Özkan

Duruma tepki gösteren CHP İlçe Başkanı ve belediye meclis üyeleri, meclis salonunu terk ederken Başkan Öz'ün geri adım atmayarak, Özkan'ı savunan ısrarcı tutumu kafaları karıştırmıştı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve görevden alınan CHP İlçe Başkanı Harun Arslan

İLÇE BAŞKANI KARŞI ÇIKMIŞTI

CHP İlçe Başkanı ve aynı zamanda Belediye Meclis Üyesi olan Harun Arslan, Belediye'ye personel alınmasının asla karşısında olmadıklarını, hatta desteklediklerini, ancak sözleşmeli memur olarak alınması planlan ismin şaibeler ile anılan, Çan CHP eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tarık Özkan olmasından dolayı büyük bir rahatsızlık duyduklarını söylemişti.

Görevden alınan CHP İlçe Başkanı Harun Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte

GÖREVDEN ALINDI

Çan'da yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezi duruma el koydu. Genel Merkez, CHP Gençlik Kollarını Başkanı Tarık Özkan'ın Belediye'de memur olarak görev yapmasına itiraz ederek meclis salonunu terk eden Arslan'ı görevden aldı.

Aynı toplantıda Çan Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısında Harun Arslan ile birlikte toplantıyı terk edenler arasında yer alan Meclis üyeleri hakkında da karar verildiği öğrenildi. MYK üyeleri, CHP'li Meclis üyeleri Mustafa Erdem ve Mehmet Meşe'yi üstlendikleri görev ve sorumluluklara aykırı davranmak suçu ile il disiplin kuruluna sevk etti.