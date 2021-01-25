Çöken köprüde can pazarı

Edremit ilçesine bağlı Tarlabaşı Mahallesi'nde ikamet eden Faruk ve Nuray Gezer çifti şiddetli yağmur sebebiyle Kileli Çayı yanına yaptıkları bağ evlerinin kontrol etmek istedi. Derenin karşı tarafında bulunan bağ evine gitmek için bölgede yaşayanların yaptığı tahta köprünün üzerinden geçen çift köprünün bir kısmının çökmesi ile birlikte suya düştü. Eşini kurtarmaya çalışan Faruk Gezer son anda kayalara tutunup canını kurtarırken, eşi Nuray Gezer yağmur sebebiyle kabaran derede kayboldu.

ÇOK SAYIDA KURTARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ

Kıyıya çıkınca vatandaşlardan yardım isteyen talihsiz adam eşinin suda sürüklendiğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, 2 saat sonunda köprüden 4 kilometre ilerde talihsiz kadının cansız bedenini buldu. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından talihsiz kadının boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Nuray Gezer'in cesedi otopsi için Bursa'daki dli Tıp Morguna gönderildi. Faruk Gezer'in ifadesine başvuran Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.