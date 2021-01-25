Dağda mahsur kalan vatandaş için ekipler seferber oldu

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaç Köyünde ikamet eden 44 yaşında ki Asker Karataş, köye 5 kilometre uzaklıkta bulunan dağda mahsur kaldı. Karataş, buz tutan suyun boru hattını açmak için çıktığı dağda ayaklarının soğuktan uyuşması nedeniyle mahsur kaldı.

Karataş mahsur kaldığı yerde yardım için köylüleri aradı. Ancak ulaşımının zor olaması nedeniyle köylüler durumu 112'ye bildirdi. Bunun üzerine Jandarma, AFAD, UMKE, İl özel idare ve Yüksekova Belediye İtfaiye kurtarma ekibi harekete geçti. Jandarma ekiplerinin öncülüğünde başlatılan kurtarma operasyonu 4 saat sürdü.

Karataş mahsur kaldığı yerde Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir süre açılan patika yoldan ardından anfibik aracı ile köye ulaştırıldı.

Karataş, "Özellikle Jandamaya, il özel idaresine, Yüksekova belediyesi ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Çıktığım yerde bir süre sonra ayaklarımı hissetmemeye başladım ve inemedim. Durumu hemen köye bildirdim sağolsunlar onlarda ekipleri aradı. Ekipler beni aldı Allah herkesten razı olsun." ifadeleri kullandı.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu Karataş, ambulansla Yüksekova Devlet hastanesine kaldırıldı.