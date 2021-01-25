Deprem enkazlarından toplanan parçalarla “Deprem Anıtı” yapıldı

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğr. Gör. Rüçhan Keçeci tarafından yapılan deprem anıtını inceleyen Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, ülkemizin deprem kuşağı bölgesinde yer aldığını belirterek, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında Üniversite olarak şehrin yanında olduklarını söyledi.

Depremin ilk anından itibaren Mühendislik Fakültesi inşaat ve Jeoloji Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinin deprem sonrası oluşan hasarların tespiti noktasında önemli görevler yaptığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Göktaş, "Depremlerle birlikte yaşamak durumundayız. Buna alışmak zorundayız. Üniversite olarak her zaman şehrimizin depremlere hazırlıklı olması açısından şehrimize katkı sunmak istiyoruz. Bu anlamda Üniversite olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası Elazığlıların yanında oldu. Yaklaşık 20 bin konut Elazığ'a yapıldı. Biz üniversite olarak bu konutların deprem açısından sağlıklı olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızda bu konuda müsteri olsunlar." dedi.

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğr. Gör. Rüçhan Keçeci tarafından yapılan Deprem Anıtı'nın devletin şefkat elini göstermesi açısından oldukça anlamlı olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Göktaş, emeklerinden dolayı Öğr. Gör. Rüçhan Keçeci'ye teşekkür etti.

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğr. Gör. Rüçhan Keçeci ise deprem enkazlarından çıkan parçaları toplayarak böyle bir anıt tasarladığını ifade ederek, anıtta bulunan ellerin semaya açıldığını, ortasında bulunan saatin ise 20.55 deprem saatini simgelediğini belirtti.

Deprem anıtını, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile birlikte; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Prof. Dr. Soner Özgen, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar ile Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Veysel Şahin inceledi.



Hazırlanan deprem anıtı Fırat Üniversitesi Rektörlük Binası önünde sergilenecek.